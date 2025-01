In Berlin werben lokale Unternehmen sowie Vertreter des Landkreises.

Landkreis vertreten in Berlin

Burg/Genthin/Berlin. Gemeinsam mit lokalen Produzenten und Vertretern der Gemeinden wird der Landkreis in diesem Jahr auf der Grünen Woche in Berlin vertreten sein. Vom 17. bis zum 26. Januar möchten die Beteiligten auf der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau für regionale Erzeugnisse und touristische Höhepunkt aus dem Jerichower Land werben.

Hierfür greift der Landkreis auf die Imkerei Sperfeldt aus Burg, die Wildererhütte aus Kade und Stenger Waffeln aus Gerwisch zurück. Hinzu gesellen sich die Brauserei Gommern und der Geflügelhof Gentz aus Parchen, die am Stand Produktproben anbieten. Unterstützt werden die fünf regionalen Anbieter von Vertretern der Städte Burg und Gommern, die jeweils an einem Messetag am Landkreis-Stand ausstellen.

Daneben werden Angebote für Natur- und Aktivurlauber sowie die kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten vorgestellt. Vielfältige Ausflugstipps und Tourenvorschläge sind zum Mitnehmen in der aktuellen Reisebroschüre und der Freizeitkarte im praktischen Taschenformat gebündelt.

Interessierte erfahren darin nicht nur Wissenswertes über Elberadweg und Elbe-Havel-Radweg, sondern auch über das Kloster Jerichow, das zu den schönsten und größten Sakralbauten aus Backstein in Deutschland zählt.

Die 89. Grüne Woche hat vom 17. bis 26. Januar täglich von 10 bis 18 Uhr, am 24. Januar von 10 bis 20 Uhr, in den Messehallen unter dem Funkturm in Berlin für Besucher geöffnet.

Der Stand des Landkreises Jerichower Land befindet sich in Halle 23 b (Sachsen-Anhalt-Halle) und trägt die Nummer 218.

Eine Übersicht zum Programm ist auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter https://www.lkjl.de/de/gruene-woche.html abrufbar.