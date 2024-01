Am 19. Januar beginnt die Grüne Woche in Berlin. Und auch der Landkreis Jerichower Land ist mit zahlreichen Ausstellern vertreten.

Burg/Berlin. - Vom 19. bis 28. Januar präsentiert sich der Landkreis Jerichower Land auf der Grünen Woche in Berlin. Darüber informiert der Kreis in einer Pressemitteilung. Auf der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau wird der Landkreis gemeinsam mit lokalen Produzenten und Vertretern der Gemeinden für regionale Erzeugnisse und die touristischen Highlights werben.

Kulinarische Schatzkiste

Im Mittelpunkt des Messekonzeptes steht auch in diesem Jahr die „Kulinarische Schatzkiste“. Der 2022 gemeinsam mit der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt entwickelte regionale Warenkorb bietet die ganze Genuss-Vielfalt des Landkreises gebündelt zum Verschenken. In der Kiste sind Honig, Brause und Wurst aber auch alkoholische Getränke sowie Süß- und Teigwaren zu finden. Auf der Grünen Woche wird der Landkreis von der Imkerei Sperfeldt, der Wildererhütte Kade sowie dem Geflügelhof Gentz unterstützt, die ihre Produktproben direkt am Stand anbieten. Zu Gast ist zudem Nelumbo Kosmetik aus Parey und stellt ganzheitliche Kosmetikprodukte für das Wohlbefinden von Körper und Geist vor. Außerdem sind die Städte Burg und Gommern dabei, die sich jeweils an einem Messetag am Landkreis-Stand präsentieren.

Natur- und Aktivurlauber

Für die touristische Vermarktung wird das Angebot für Natur- und Aktivurlauber sowie die kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten vorgestellt. Vielfältige Ausflugstipps und Tourenvorschläge sind zum Mitnehmen in der aktuellen Reisebroschüre und der Freizeitkarte im praktischen Taschenformat gebündelt. Interessierte erfahren darin nicht nur Wissenswertes über den Elberadweg und Elbe-Havel-Radweg, sondern auch über das Kloster Jerichow, dass zu den schönsten und größten Sakralbauten aus Backstein in Deutschland zählt.

Der Stand des Landkreises befindet sich in Halle 23 b (Sachsen-Anhalt-Halle) und trägt die Nummer 110.