Neue Produkte in die Schatzkiste

Burg - Im vergangenen Jahr entwickelte der Landkreis Jerichower Land eine auf die Region zugeschnittene Schatzkiste, die Anfang 2022 unter dem Namen „Kulinarische Schatzkiste“ als ansprechende Geschenkbox auf den Markt gebracht wurde. Das Präsent gibt es nun schon seit über einem Jahr und bislang konnten rund 1600 dieser mit regionalen Produkten gefüllten Kisten verkauft werden.

Bei einer gemeinsamen Beratung im Kloster Jerichow wurden neue Partner bzw. Direktvermarkter vorgestellt. Die Wildererhütte Kade sowie die Genthiner Firma „Wild vom Feinsten“ ergänzen die kulinarische Vielfalt um Wurstwaren aus Wildfleisch. Auch handgemachte Körper- und Handseife, in der Parchener Leinöl verarbeitet wird, bereichert fortan den bestehenden Produktmix.

Premiumkiste zur Weihnachtszeit geplant

Während des Austausches in Jerichow wurden bereits neue Ideen verfolgt, wie zum Beispiel eine exklusive, hochwertige Kiste mit einem Mix aus passenden Produkten zum Weihnachtsgeschäft. Pressesprecherin des Landkreises, Claudia Hopf-Koßmann, informiert, dass eine limitierte Anzahl an Premiumkisten in Planung ist, die dann als Weihnachtsgeschenke angeboten werden.

„Mittlerweile haben wir eine große Anzahl von Produkten. Eine jetzt erworbene Kiste wird sicher im Produktmix im Herbst wieder ganz anders gefüllt sein“, so Hopf-Koßmann.

Mehrere Verkaufsstellen im Landkreis

„Wir möchten gerne vielfältige Wege gehen, um die Bekanntheit und die Produktauswahl zu erhöhen“, sagte Wolfgang Zahn von der Agrarmarketinggesellschaft des Landes, der das Projekt koordinierend begleitet. „In anderen Landkreisen wird solch ein Angebot sehr gern angenommen, das möchten wir nun auch im Jerichower Land probieren“, so Zahn.

Mittlerweile gibt es die Kisten nun auch in den Tourist-Informationen in Burg und Genthin, der Klosterinformation Jerichow und in der Verwaltung der Gemeinde Möser. Auch Vorbestellungen werden dort entgegengenommen.