Das sogenannte „Weiße Haus“ in Gommern steht seit fast zwei Jahrzehnten leer, doch hinter den verfallenen Mauern verbirgt sich eine Geschichte voller Hightech-Forschung und Innovationen nicht nur für die Erdöl- und Erdgas-Industrie.

Das „Weiße Haus“ Gommern vom Schwarzen Weg aus gesehen. Früher war es ein Forschungslabor mit großem Renommee, heute ein Lost Place, dem Verfall preisgegeben.

Gommern. - Verlassen, verfallen, vom Zahn der Zeit gezeichnet – so präsentiert sich das sogenannte Weiße Haus in Gommern heute. Wer vorbeigeht, sieht nur noch bröckelnde Wände und leere Fenster. Doch hinter diesem Lost Place verbirgt sich eine bewegte und hochinteressante Geschichte, die bis in die Hochzeiten der industriellen Forschung in der DDR zurückreicht.