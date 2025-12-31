Die Schulsozialarbeiterin der Ganztagsschule an der Wasserburg in Egeln, Annika Schwarz, zieht für das zu Ende gehende Jahr eine positive Bilanz.

Die Schüler der Ganztagsschule gestalteten im Rahmen von Projekttagen Wegweiser für die Schulbibliothek.

Egeln - Die Schulsozialarbeiterin der Ganztagsschule an der Wasserburg in Egeln, Annika Schwarz, zieht für das zu Ende gehende Jahr eine positive Bilanz ihrer Arbeit. So habe sie zum Beispiel im Rahmen der Projekttage gemeinsam mit der Kunstlehrerin Lisa Kollien viele kreative Projektideen mit zirka 20 Schülerinnen und Schülern aus den Klassenstufen 5 bis 8 umsetzen können.