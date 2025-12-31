Schulsozialarbeit Schulprojekte zahlen sich in Egeln aus
31.12.2025, 14:00
Egeln - Die Schulsozialarbeiterin der Ganztagsschule an der Wasserburg in Egeln, Annika Schwarz, zieht für das zu Ende gehende Jahr eine positive Bilanz ihrer Arbeit. So habe sie zum Beispiel im Rahmen der Projekttage gemeinsam mit der Kunstlehrerin Lisa Kollien viele kreative Projektideen mit zirka 20 Schülerinnen und Schülern aus den Klassenstufen 5 bis 8 umsetzen können.