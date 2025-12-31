Eine ganz besondere Überraschung zum Fest hatten die Mitarbeiter und Kunden des dm-Drogeriemarktes für die Freiwilligen der Zerbster Feuerwehr.

Zerbst - Mit einer besonderen Aktion wollte sich das Team des Zerbster dm-Drogeriemarktes bei den Freiwilligen der Feuerwehr bedanken. „Immerhin ist es nicht selbstverständlich, dass die Frauen, Männer oder die Kinder und Jugendlichen ein Großteil ihrer Freizeit dafür verwenden anderen Menschen in Not zu helfen“, sagt Marktleiterin Kathrin Hoffmann. Dafür gebühre ihnen allen Dank und vor allem Respekt.

„Wir haben 79 Tüten mit Präsenten gepackt, für jedes aktive Feuerwehrmitglied eine. Die Kunden konnten mit einem kleinen Betrag von 4 Euro diese Tüten spenden. Die Beteiligung war riesig, sodass wir kurz vor Weihnachten die Geschenke mit einer zusätzlichen Geldspende in Höhe von 250 Euro an Ortswehrleiter Steffen Schneider übergeben konnten“, freut sich Kathrin Hoffmann.

Geschenke zur Weihnachtsfeier der Zerbster Feuerwehr

Bei den Ehrenamtlichen der Feuerwehr kam die Aktion gut an. „Kurz vor Weihnachten wurden die Geschenke und die 250 Euro an mich übergeben und ich konnte die Präsente auch sogleich bei unserer Weihnachtsfeier am Sonnabend vor Weihnachten weiterreichen. Bedacht wurden die aktiven Kameraden, die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie die Alters- und Ehrenabteilung“, sagt Ortswehrleiter Steffen Schneider.

Wofür das Geld ausgegeben werden soll, dass wisse er noch nicht. „Aber wir werden eine sinnvolle Verwendung finden“, ist sich Schneider sicher.