Krippenspiele sind für viele ein Höhepunkt am heiligen Abend. Im Jerichower Land gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Wo und wann die Geschichte Christi Geburt zu sehen ist.

Ein Vorgeschmack auf das Krippenspiel in Stegelitz - hier schaute der Reporter bei der Probe vorbei und es hieß: Psssst .... weil’s Kindlein schlafen will!

Keine Geburt wird so oft nachgespielt, wie die des Jesuskindes. Am Heiligabend wird uns in zahlreichen Kirchen in Krippenspielen noch einmal die Geschichte von Christi Geburt vor Augen geführt. Oft sind Kinder die Schauspieler und nicht selten wird die Weihnachtsgeschichte in modernen Fassungen dargeboten.

Hier eine Auflistung von Gottesdiensten mit Krippenspielen im Gebiet der Einheitsgemeinde Möckern: In der Stegelitzer St.-Jacobi-Kirche (Foto) führen die Kinder morgen um 14 Uhr das Krippenspiel auf, in der Stadtkirche St.-Laurentius Möckern wird die Geschichte um 15 Uhr erzählt. In der St.-Barnabaskirche Lübars kommt die Weihnachtsgeschichte um 15 Uhr als „Musical“ daher. Auch in Ziepel ist Beginn des Gottesdienstes mit Krippenspiel um 15 Uhr. In Tryppehna geht es um 15.30 Uhr los, in Zeddenick um 16 Uhr.

Auch das Kirchspiel Loburg-Leitzkau informiert über Gottesdienste, in denen ein Krippenspiel aufgeführt wird. In der Schweinitzer „Heidereiterkirche“ soll es ein Krippenspiel im Rahmen der Christvesper geben, Beginn ist um 14.30 Uhr. In Rosian beginnt der Gottesdienst mit Krippenspiel um 16 Uhr. In Isterbies wird zu 16.30 Uhr eingeladen. In der Loburger Stadtkirche St. Laurentius beginnt der Gottesdienst mit Krippenspiel um 17.30 Uhr.

Am 24.12.2024 wird es im Pfarrbereich Burg um 15 Uhr einen Gottesdienst mit Krippenspiel in der Oberkirche Unser Lieben Frauen in Burg geben, um 15.30 Uhr in Reesen, um 16.30 Uhr in Parchau, um 16.30 Uhr in Schermen, in Schartau 17 Uhr und um 18 Uhr in Ihleburg und in Niegripp um 17.30 Uhr. Um 14.30 Uhr in Detershagen, um 17 Uhr in Gütter und um 22.00 Uhr in der Nicolaikirche in Burg erwarten festliche Gottesdienste alle Besucher.

Auch die Ortschaften Gommerns laden zu Gottesdiensten, Christverspern und Krippenspielen ein. In Gommern gibt es dabei eine leichte Änderung. In der evangelischen Kirche findet eine Christvesper statt, in der das Krippenspiel und der festliche Gottesdienst zusammengeführt werden. Beginn ist um 16.30 Uhr in der St.-Trinitatis-Kirche. In den vergangenen Jahren waren Krippenspiel und Christvesper auf zwei Termine verteilt, nun werden sie bewusst als gemeinsame Feier gestaltet.

Bereits um 14.30 Uhr beginnt die Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Lübs. Um 15.30 Uhr folgen die Gottesdienste in Dannigkow und Prödel. Um 16 Uhr werden Gottesdienste mit Krippenspiel in Leitzkau, Ladeburg und Nedlitz gefeiert.

In der Kirche Vehlitz beginnt die Christvesper mit Krippenspiel um 16.30 Uhr. Um 17 Uhr laden die Kirchen in Karith und Dornburg zur Christvesper mit Krippenspiel ein. Ebenfalls um 17 Uhr wird in Menz das besondere Krippenspiel „Reportage aus Bethlehem“ aufgeführt.

Im Bereich der Kirchspiele der Region Genthin gibt es in den Kirchspielen stimmungsvolle Gottesdienste mit Krippenspielen und festlicher Musik. Nicht nur in Genthin selbst, sondern auch in den umliegenden Dörfern können die Besucher die besondere Atmosphäre genießen. Die Gottesdienste finden zu folgenden Zeiten statt: In Schlagenthin beginnt der Gottesdienst um 17 Uhr mit einem Krippenspiel.

In Altenplathow startet der Gottesdienst um 17:15 Uhr, ebenfalls mit Krippenspiel. In Bensdorf wird um 16 Uhr gefeiert, mit Krippenspiel. In Genthin beginnt der Gottesdienst um 16 Uhr mit Krippenspiel. In Kade startet die Feier um 17:45 Uhr mit Krippenspiel. In Karow findet der Gottesdienst um 14:30 Uhr statt, mit Krippenspiel.

In Kleinwusterwitz beginnt die Feier um 14:30 Uhr mit Krippenspiel. In Mützel wird um 16 Uhr ein Gottesdienst mit Krippenspiel angeboten. In Neuenklitsche startet der Gottesdienst um 15:30 Uhr mit Krippenspiel. In Parchen beginnt die Feier um 18 Uhr mit Krippenspiel. In Paplitz wird um 16:30 Uhr ein Gottesdienst mit Krippenspiel gefeiert. In Roßdorf startet der Gottesdienst um 16 Uhr mit Krippenspiel.

Die Kollekte am 24. Dezember kommt der Aktion „Brot für die Welt“ der Diakonie Mitteldeutschland zugute. Außerdem sind in vielen Kirchen Friedenslichter aus Bethlehem aufgebaut. Besucher können das Licht mit einer mitgebrachten Laterne mit nach Hause nehmen.

Am Heiligen Abend finden im Kirchspiel Jerichow folgende Gottesdienste statt: In Mangelsdorf beginnt der Gottesdienst um 17 Uhr. In Scharteucke wird um 15 Uhr gefeiert. In Klietznick startet der Gottesdienst um 15 Uhr. In Redekin beginnt die Feier um 16 Uhr. In Jerichow findet um 18:15 Uhr in der Klosterkirche ein Gottesdienst mit Krippenspiel und Chor statt.

Ebenfalls in der Klosterkirche Jerichow beginnt um 22:30 Uhr die Christmette mit Pfarrerin Rebekka Prozell und der Capella Elbigensis. Gemeindepädagogin Annett Komorowski-Braatz gestaltet ein Krippenspiel gemeinsam mit dem Projektchor.

In der Gemeinde-Elbe Parey gibt es folgende Termine: In Ferchland beginnt der Gottesdienst um 15 Uhr. In Güsen wird um 15:30 Uhr gefeiert. In Zerben startet der Gottesdienst um 16 Uhr. In Derben beginnt die Feier um 16:30 Uhr. In Bergzow wird um 16 Uhr ein Gottesdienst angeboten. In Hohenseeden startet der Gottesdienst um 17:30 Uhr. In Parey beginnt die Feier um 18 Uhr.

In der Gemeinde Möser: 24.12.2025 Hohenwarthe 16:00 mit Krippenspiel

24.12.2025 Körbelitz 17:00 mit Krippenspiel

24.12.2025 Lostau 15:30 mit Krippenspiel

Möser 15:30 mit Krippenspiel

In der Gemeinde Biederitz finden auch in diesem Jahr wieder etliche Messen an den Weihnachtstagen statt. Den Beginn markiert dabei die Dorfkirche in Gerwisch, die mit Christvesper zum einen um 14 Uhr, zum anderen um 17 Uhr einlädt.

Auf dem Reitplatz in Königsborn findet um 15 Uhr ein Krippenspiel statt. Ebenfalls um 15 Uhr beginnt der Kindergottesdienst in Heilig Kreuz in Biederitz, wo auch um 22 Uhr nochmals eine Christmette stattfindet.

Die beiden kleineren Ortschaften - Woltersdorf und Gübs - begehen den weihnachtlichen Gottesdienst ab 15.30 Uhr. Den Abschluss an Heiligabend markiert die Dorfkirche in Biederitz, die mit einem kleinen Chor ab 18.30 Uhr startet.

Einen Tag später findet der Gottesdienst dort mit Hausmusik um 11 Uhr und am 2. Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr statt. Ebenfalls am zweiten Weihnachtsfeiertag können sich Interessenten um 11 Uhr zum Hochamt in St. Petri in Biederitz einfinden.

Gottesdienste in den katholischen Kirchen der Region: Am Heiligabend finden folgende Gottesdienste statt: In Genthin beginnt um 16 Uhr die Heilige Messe zu Heiligabend mit Krippenspiel in der St. Marien-Kirche (Mühlenstraße). In Burg, in der katholischen Kirche St. Johannes der Täufer (Blumenthaler Straße), startet um 16 Uhr eine Krippenandacht, zu der besonders Familien mit Kindern, einsame und ältere Menschen eingeladen sind. Ebenfalls in der Kirche St. Johannes der Täufer in Burg beginnt um 20:30 Uhr eine weitere Heilige Messe.

In Gommern, in der katholischen Kirche Herz Jesu (Am Weinberg 1), wird um 18 Uhr die Heilige Messe gefeiert. Auch in den katholischen Kirchen in Burg und Gommern können Besucher das Friedenslicht aus Bethlehem mit einer mitgebrachten Laterne mit nach Hause nehmen.