Jerichower Land: Wo wird das Mobilfunknetz dichter?

Kaum Empfang auf der B 1 von Burg nach Genthin, selbst in ein und demselben Haus schwankt der Empfang von Zimmer zu Zimmer. Das könnte sich bald ändern.

Burg/Genthin (vs) - Im Landkreis Jerichower Land gibt es auch im Jahr 2022 immer noch weiße Flecken im Mobilfunk-Netz. Die Telekom hat jetzt mitgeteilt, dass in einigen Bereichen die Versorgung im Landkreis verbessert worden sei. Das sind die Orte, in denen es besser wird.