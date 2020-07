Für das 15-Jährige Bestehen der Einheitsgemeinde Gommern wird ein neuer Slogan gesucht.

Gommern (mla) l Ein Motto oder Werbeslogan, mit dem die Einheitsgemeinde Gommern nachhaltig in Erinnerung bleibt, sucht die Einheitsgemeinde anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens. Das Motto soll sich nicht nur auf die Stadt, sondern auf alle zwölf Ortschaften der Einheitsgemeinde beziehen. Dazu hat die Stadt einen Wettbewerb ausgelobt. Noch bis zum 31. Oktober kann jeder, der eine Idee hat, wie sich die Einheitsgemeinde kurz und prägnant beschreiben lässt, mitmachen.

Eine E-Mail an kontakt@gommern.de reicht aus. Natürlich ist auch ein Brief oder eine Postkarte an Stadt Gommern, Kennwort Werbeslogan, Platz des Friedens 10, 39245 Gommern möglich. Der Absender sollte nicht vergessen werden, denn dem Gewinner des Wettbewerbs winkt ein „Einheizgutschein“ in Höhe von 300 Euro.

Die Gutscheine können in vielen Geschäften in Gommern und einigen Ortschaften eingelöst werden. Die Entscheidung, welches Motto die Einheitsgemeinde Gommern künftig begleiten wird, soll eine Jury mit Vertretern aus Politik und der Kulturszene entscheiden.