Jüdischer Friedhof in Gommern geschändet

Der Jüdische Friedhof in Gommern wurde in der Nacht zum Montag geschändet. Die Schmiererein wurden umgehend von der Polizei entfernt.

Gommern/Burg/Magdeburg. - Am frühen Morgen wurde Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) aus den Federn geholt. Unbekannte hätten sich am jüdischen Friedhof zu schaffen gemacht. Sofort eilte er zu der Anlage an der Wiesenstraße.