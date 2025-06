Eigentum verpflichtet: Wer ein Grundstück in Tangerhütte und Umgebung besitzt, soll künftig deutlich mehr Steuern zahlen, fordert die Verwaltung. Im Bild eine der Seitenstraßen in der Innenstadt von Tangerhütte.

Tangerhütte. - Nach der Grundsteuerreform fehlt in Tangerhütte dem Rathaus zufolge eine viertel Million Euro an Einnahmen. Die will sich die Verwaltung von den Bürgern holen – am besten mit deutlichen Erhöhungen der Hebesätze. Doch viele Stadträte machen da nicht mit – aus unterschiedlichen Gründen.