In Salzwedel nehmen viele ältere Menschen keine Alltagshilfe in Anspruch, obwohl ihnen Pflegegeld zusteht. Warum Senioren lieber selbst putzen, statt Geld der Pflegekasse zu nutzen, zeigt ein Beispiel aus der Region.

Eine junge Frau und eine Senioren schneiden in einer privaten Küche zusammen Obst. Für Alltagshilfe zahlt die Pflegekasse monatlich Geld - viele Retner nutzen diese Chance aber nicht.

Salzwedel/Wittenberge - Jeden Tag kämpfen ältere Menschen in Salzwedel und Umgebung damit, ihren Alltag zu bewältigen – oft unnötigerweise allein. Eine Lösung liegt in Alltagshilfen, die über die Pflegekasse finanziert werden können. Doch viel zu viele Senioren nehmen diese wichtige Unterstützung zu spät oder gar nicht in Anspruch.