Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Biederitz - Tischkicker, gemütliche Sofas und eine große Musikanlage, wo einst Kneipentische und Stühle standen. „Das hat hier noch ganz anders ausgesehen, als wir den Raum übernommen haben“, so Julian Hamecke. Das große Aufräumen stand am Anfang des Jugendclubs in den Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte auf dem Biederitzer Bahnhof. Mehrere Container hatten die jungen Leute zu füllen, bis sie an das Renovieren und Einrichten ihres neuen Clubs denken konnten.