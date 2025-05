Schermen. - Mit einem Fest machte der Jugendclub Blue in Schermen am vergangenen Wochenende auf sich aufmerksam. Die kleine Einrichtung leidet seit der Corona-Pandemie unter starkem Besucherschwund.

Einmal in der Woche – immer montags – ist die Einrichtung aktuell geöffnet. Jennifer Küllmey öffnet den Club immer ab 14 Uhr und wartet dann auf die jungen Leute. Einige von ihnen besuchten zum Fest den Jugendclub, der seit vielen Jahren im Dorf existiert, das erste Mal. Zahlreiche Freizeitangebote gibt es hier für die Schüler und Jugendlichen.

Zocken und Tischtennis

Gern probierten die Jungs die digitalen Spielmöglichkeiten an der Konsole aus. Daneben gibt es auf dem Parkplatz die Möglichkeit, Tischtennis zu spielen. Der Jugendclub liegt hinter dem Gemeindehaus in der Schulstraße.

Gleich neben der Einrichtung gibt es eine große Wiese rund um den Wappenbaum des Dorfes. Hier können sich die Besucher ebenso aufhalten, was einige bereits für sich entdeckt haben, freut sich Jennifer Küllmey über eine wachsende Zahl von Besuchern.

Die Ortschaft hat zudem ein großes Interesse daran, dass die Jugendeinrichtung wieder mehr von den jungen Leuten angenommen wird, sagt Ortsbürgermeister Rolf Bock (SPD). Er schaute sich ebenso wie der Chef des Sozialausschusses, Thomas Trantzschel (Linke), die Einrichtung an. Unterstützung gab es zudem von der Bürgergemeinschaft Schermen.

Mehrere Jugendclubs in der Gemeinde

Der Verein half bei der Durchführung des kleinen Festes. Sollte die Zahl der Besucher in den kommenden Wochen deutlich ansteigen, könne der Jugendclub auch an mehreren Tagen geöffnet werden, sagte Jennifer Küllmey. Die Angestellte beim Roten Kreuz betreut die Jugendeinrichtungen in der Einheitsgemeinde Möser.

Da in Schermen aktuell so wenig Bedarf ist, öffnet sie den Jugendclub in Hohenwarthe von Dienstag bis Freitag. Hier sind die Besucherzahlen konstant höher, begründet sie. Eigentlich müsste sie auch den Jugendclub in Möser mindestens einmal in der Woche öffnen. Die Einrichtung ist allerdings wegen baulicher Mängel seit mehr als einem Jahr gesperrt.

Die Kommune will den Jugendclub, der in Eigenregie vor Jahrzehnten gebaut wurde, in Zukunft auf den aktuellen technischen Stand bringen. Die offene Jugendarbeit wird dabei vom Landkreis finanziell unterstützt. Der Kreis ist nach dem Gesetz hierfür zudem zuständig und finanziert das Angebot in der Einheitsgemeinde.

Neutraler Treffpunkt

Die Jugendeinrichtung versteht sich als neutraler Treffpunkt für die jungen Leute. Angebote sollen die Mädchen und Jungen zudem zusätzlich in den Jugendclub locken. In Schermen kocht Jennifer Küllmey beispielsweise gern mit ihren jungen Besuchern. Das mache sehr viel Spaß in der Küche, meint sie.

Geplant ist zudem, mehr über die beiden Schulen in der Einheitsgemeinde für die Freizeit-einrichtungen zu werben. Viele Kinder und Jugendliche wissen offenbar noch nicht einmal von der Existenz der Einrichtungen in den Dörfern. Das will die Mitarbeiterin ändern.