Der Wasserverband plant für seine Mitarbeiter einen neuen Stützpunkt an der Poppauer Straße in Klötze. Geplant ist ein Sozialgebäude mit Platz für Technik, Duschen und Umkleiden.

Alte Werkstatt in Klötze hat ausgedient

Klötze. - Schon seit einiger Zeit plant der Wasserverband Klötze (WVK) den Bau eines neuen Stützpunktes mit Werkstatt- und Sozialgebäude. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück war aber gar nicht so leicht. Die Wahl fiel auf ein Areal an der Poppauer Straße in Klötze. Es befindet sich im Eigentum der Stadt. Und die wollte anfangs mehr Geld haben, als der WVK im Budget hatte. Doch inzwischen ist die Sache geklärt.