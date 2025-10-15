Magie, Liebe und Fluch Juli Dorne aus Möckern lebt ihren Traum als Buchautorin
Erste Liebe, Selbstzweifel und magische Hindernisse – Juli Dorne trifft mit „Twist of Hearts“ mitten ins Herz junger Leserinnen und Leser. Am 16. Oktober erscheint das vierte Buch der Autorin aus Möckern
15.10.2025, 18:32
Möckern - Der 16. Oktober 2025 ist für Juli Dorne alles andere als ein stinknormaler Wochentag. An diesem Donnerstag erscheint ihr neues Buch „Twist of Hearts“, der Nachfolger von „Play of Hearts“. Die Möckeranerin schreibt Romantasy-Romane, und das mittlerweile sehr erfolgreich.