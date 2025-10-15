Erste Liebe, Selbstzweifel und magische Hindernisse – Juli Dorne trifft mit „Twist of Hearts“ mitten ins Herz junger Leserinnen und Leser. Am 16. Oktober erscheint das vierte Buch der Autorin aus Möckern

Drei Bücher hat Juli Dorne aus Möckern bisher schon veröffentlicht - am 16. Oktober 2025 folgt nun "Twist of Hearts"

Möckern - Der 16. Oktober 2025 ist für Juli Dorne alles andere als ein stinknormaler Wochentag. An diesem Donnerstag erscheint ihr neues Buch „Twist of Hearts“, der Nachfolger von „Play of Hearts“. Die Möckeranerin schreibt Romantasy-Romane, und das mittlerweile sehr erfolgreich.