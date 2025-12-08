Autofahrer in Magdeburg werden weiterhin auf die Geduldsprobe gestellt. Nachdem der Stadtrat nun 52 Millionen Euro freigemacht hat, können drei weitere Ringbrücken in Angriff genommen werden.

„Astronomische Höhen“: 52 Millionen Euro für drei neue Ringbrücken in Magdeburg

Die Ringbrücke über die Wiener Straße ist eine von mehreren, die erneuert werden. Magdeburgs Stadtrat hat nun die Finanzen dafür freigegeben.

Magdeburg. - Dass für den Ersatzneubau der Ringbrücke über die Albert-Vater-Straße 15 Millionen Euro investiert werden, hatte Magdeburgs Stadtrat schon im November beschlossen. Nun sind weitere 52 Millionen Euro für drei weitere Ringbrücken hinzugekommen. Insgesamt sollen bis 2030 sechs Brücken erneuert werden. Das werden harte Jahre für alle Verkehrsteilnehmer - Staualarm inklusive.