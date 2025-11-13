Naturschutz oder Kahlschlag? Rund 4.000 Quadratmeter Wald fallen, um bei Gommern eine Binnendüne zu reaktivieren - als Ausgleich für einen Deicbau bei Hohenwarthe. Bürgermeister Hünerbein zeigt sich empört.

Kahlschlag in Gommern auf 4000 Quadratmetern: Aus einem Wald soll eine Düne werden

Seit Dienstag arbeitet sich ein Harvester durch rund 4.000 Quadratmeter Wald auf Gommerns Osterberg. Baum um Baum wird gefällt, um eine Binnendüne zu reaktivieren.

Gommern - Ärger in Gommern: Im Bereich des Osterbergs sollen rund 4.000 Quadratmeter Waldbestand entfernt werden, um dort eine Binnendüne zu reaktivieren. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit einer Deichbaumaßnahme in Hohenwarthe und stoßen bei Bürgermeister Jens Hünerbein auf deutliche Kritik.