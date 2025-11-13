Peter Enuschat ist alkoholkrank und Bewohner des Sozialtherapeutischen Zentrums Gut Priemern bei Seehausen (Altmark). Mit seinen Buntstiften träumt er sich bis ins All.

Farben statt Vollrausch - alkoholkranker Bewohner des Guts Priemern findet Ruhe beim Malen

Peter Enuschat wird im Sozialtherapeutischen Zentrum Gut Priemern bei Seehausen (Altmark) betreut und malt für sein Leben gern.

Priemern. - Vermutlich ist es ihm selbst gar nicht so bewusst, aber Peter Enuschat haut einen trockenen Spruch nach dem anderen raus. Sätze wie „wenn ich ein Joghurtbecher wäre, hätte man mich wohl schon entsorgt“ oder „ich bin jetzt 65, da ist sowieso das Beste runter“. Das klingt ein bisschen nach Abgesang und wahrlich, vom goldenen Löffel hat Peter Enuschat in seinem Leben nicht viel gegessen.