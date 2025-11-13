Suchterkrankungen im Landkreis Stendal Farben statt Vollrausch - alkoholkranker Bewohner des Guts Priemern findet Ruhe beim Malen
Peter Enuschat ist alkoholkrank und Bewohner des Sozialtherapeutischen Zentrums Gut Priemern bei Seehausen (Altmark). Mit seinen Buntstiften träumt er sich bis ins All.
13.11.2025, 15:05
Priemern. - Vermutlich ist es ihm selbst gar nicht so bewusst, aber Peter Enuschat haut einen trockenen Spruch nach dem anderen raus. Sätze wie „wenn ich ein Joghurtbecher wäre, hätte man mich wohl schon entsorgt“ oder „ich bin jetzt 65, da ist sowieso das Beste runter“. Das klingt ein bisschen nach Abgesang und wahrlich, vom goldenen Löffel hat Peter Enuschat in seinem Leben nicht viel gegessen.