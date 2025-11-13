Neundorfer und Güstener Bürger erinnern an den 2024 im Busch ausgesetzten Hund – fragen sich, was aus ihm wohl geworden ist.

Was aus dem Leonberger aus dem Neundorfer Busch geworden ist

Neundorf/Güsten - Vor rund einem Jahr machte ein im Neundorfer Busch ausgesetzter Hund Schlagzeilen. Am Gehölz festgebunden und abgemagert fand man ihn. Schnell machte man einen Mann ausfindig, der für das Leid des Leonbergers verantwortlich sein sollte – und stellte diesen unter anderem im Internet öffentlich an den Pranger.