Kahrlingorgel trifft in Loburg auf Barockoboe

Klassikfreunde kommen am Sonntag, 19. September, in Loburg voll auf Ihre Kosten.

Luise Haugk (Barockoboe) und Sebastian Knebel (Orgel) gastieren in Loburg.

Loburg - Zum nächsten Konzert des „Loburger Orgelsommers“ am Sonntag in einer Woche lädt der Kahrlingorgelverein alle interessierten Klassikfreunde in die St. Laurentiuskirche zu Loburg ein.