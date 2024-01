Hochwassersituation bei Alt-Lostau ist weiterhin ruhig. Aufgrund der Kälte ist das Wasser zurückgegangen. Am Dienstag wird der Scheitel der zweiten Welle erwartet.

Hochwasser an der Zuwegung "Am Weinberg" bei Lostau.

Lostau. - Die Hinweisschilder entlang des Elberadweges in Höhe der Siedlung am Weinberg bei Lostau geben einen guten Anhaltspunkt, dass das Hochwasser ein Stück weit zurückgegangen ist. „Für uns wirken sich die kalten Temperaturen sehr positiv aus“, sagte Hartmut Dehne, Wasserwehrleiter der Gemeinde Möser. Der Frost trage zum Rückgang des Wassers bei. Normalerweise seien bei einem Hochwasser so niedrige Temperaturen eher hinderlich, aber da das Wasser den Deichfuß nicht erreicht habe, seien keine Auswirkungen zu befürchten. Die Hochwasserlage rund um das Alte Dorf Lostau sei weiterhin ruhig.