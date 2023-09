Am 15. Oktober haben die Einwohner der Gemeinde Möser die Wahl.

Möser - Der Zweikampf um die Nachfolge von Bürgermeister Bernd Köppen (parteilos), der seit Gründung der Einheitsgemeinde Möser zum 1. Januar 2010 deren Geschicke leitet, hatte sich früh abgezeichnet. Während die CDU den Hohenwarther Frank Winter als Kandidaten nominierte, schickte die SPD erneut Marko Simon aus Schermen ins Rennen. Er war schon vor sieben Jahren gegen den Amtsinhaber angetreten.

Seit Dienstagnachmittag sind die beiden Männer nun auch offiziell die Bewerber um das Amt des Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde Möser, da beide vom Wahlausschuss zugelassen worden sind, wie Gemeindewahlleiterin Anja Woizeschke-Schmidt gegenüber der Volksstimme bestätigte.

Frank Winter, CDU-Bürgermeister-Kandidat in Möser. Frank Winter

Frank Winter und Marko Simon sind beide Ortsbürgermeister in der Einheitsgemeinde Möser. Marko Simon übt das Ehrenamt in Schermen seit 2012 aus. Frank Winter übernahm 2015 das Amt des Ortsbürgermeisters in Hohenwarthe.

Beide gehören außerdem dem Gemeinderat Möser an. Frank Winter ist Vorsitzender der CDU-Fraktion und des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses. Marko Simon arbeitet in diesem Ausschuss ebenfalls mit.

Marko Simon und Denny Hitzeroth (von links) bei der Nominierung zum Bürgermeisterkandidaten für die Gemeinde Möser. SPD Möser

Haben die Wahlberechtigten ihre Wahlbenachrichtigungskarten im Briefkasten, können sie darüber die Briefwahlunterlagen beantragen. Zur Bürgermeisterwahl 2016 spielte die Briefwahl noch keine große Rolle, aber aufgrund der Pandemie hat diese Möglichkeit der Stimmabgabe deutlich an Zuspruch gewonnen.

Über die Internetseite der Gemeinde ist die Beantragung eines Wahlscheines ebenfalls möglich.

Wahlergebnis sollte am 15. Oktober feststehen

Insgesamt sieben Wahllokale öffnen am 15. Oktober. Die Ortschaft Möser ist in zwei Wahlbezirke eingeteilt und erhält damit zwei Wahllokale, alle anderen Ortschaften jeweils eins. Für den reibungslosen Ablauf sorgen die Wahlhelfer, die sich schon ausreichend zur Verfügung gestellt haben. Trotzdem der Aufruf von Anja Woizeschke-Schmidt, dass sich freiwillige Wahlhelfer gern in der Gemeinde melden können: Für die Wahlen im nächsten Jahr wird wieder viel Hilfe benötigt.

Mit einem vorläufigen Wahlergebnis ist am 15. Oktober im Laufe des Abends zu rechnen. Das endgültige Wahlergebnis stellt erst der Wahlausschuss fest. Der neue Bürgermeister der Einheitsgemeinde Möser tritt Anfang des neuen Jahres sein neues Amt an.