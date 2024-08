Nachdem Heike Biegelmeier nicht mehr für das Amt als Ortsbürgermeisterin von Karith-Pöthen kandidierte, stand am Montag die Wahl eines neuen Bürgermeisters an. Mario Sämisch hat klare Vorstellungen für sein neues Amt.

Karith-Pöthen. - Dass Heike Biegelmeier mit ihrer Amtszeit als Ortsbürgermeisterin von Karith-Pöthen nicht ganz glücklich war, daraus machte sie im Vorfeld der Kommunalwahl am 9. Juni keinen Hehl. Folgerichtig trat sie nicht mehr an. Nun musste also bei der ersten Sitzung des neugewählten Ortschaftsrates am Montag, 29. Juli, ein neuer Bürgermeister für das Doppeldorf gefunden werden.