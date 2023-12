Neues Tobeland in Loburg „Erdbeerkönig“ Dahl mit noch mehr „Karl's“ im Barbycafé im Rittergut Loburg

Das Barbycafé im Rittergut Loburg in Sachsen-Anhalt hatte bisher eine Sonderstellung unter den Karls-Erlebnisdörfern von „Erdbeerkönig“ Robert Dahl. Wie die Marke "Karl's" jetzt mehr zur Geltung kommen soll und was Loburg in Dahls Erdbeer-Welt weiterhin besonders macht.