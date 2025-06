Posse um Rastplätze für Radfahrer Kaum zu glauben: Hütten, die nicht am Elbradweg liegen, sollen Luftpumpen bekommen

Nach den Info-Stelen will die Einheitsgemeinde Möser nun eine Reihe von Luftpumpen an die Radwege in der Gemeinde bauen lassen. Viele haben da ein Fragezeichen in den Augen.