Ärger bei den Fahrgästen in der Regionalbahn nach Magdeburg: Bei manchen Verbindungen ist kein Platz für Fahrräder. Woran liegt das?

Kein Platz für Fahrräder in der Regionalbahn nach Magdeburg

Burg. - Bahnfahren liegt im Trend. Dass mehr und mehr Menschen im Jerichower Land von der Straße auf die Schiene wechseln, liegt unter anderem am Deutschlandticket, das Berufspendlern zugute kommt. In Sachsen-Anhalt profitieren sie zudem von der Tatsache, dass Fahrräder kostenfrei mitgenommen werden können – anders als beispielsweise in Brandenburg, wo nachgelöst werden muss.