Tag der Liebe von doppelter Bedeutung Keine Chance für Muffel in Burg: Der Valentinstag ist wichtig - für die Beziehung und die Händler (Kommentar)
Am Valentinstag scheiden sich die Geister: die einen feiern ihn, die anderen kritisieren den Konsum, der damit verbunden ist. Dabei spielt gerade dieser Aspekt eine immer wichtigere Rolle, sagt Volksstimme-Redakteur Marco Papritz.
12.02.2026, 18:33
Burg - Erfolgsgeschichten umweht nicht selten ein Mythos. Es existieren verschiedene Versionen der Ursprungsgeschichte, auch Kritik ist eine Zutat. Ganz so, wie das beim Valentinstag der Fall ist.