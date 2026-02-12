Tag der Liebe von doppelter Bedeutung Keine Chance für Muffel in Burg: Der Valentinstag ist wichtig - für die Beziehung und die Händler (Kommentar)

Am Valentinstag scheiden sich die Geister: die einen feiern ihn, die anderen kritisieren den Konsum, der damit verbunden ist. Dabei spielt gerade dieser Aspekt eine immer wichtigere Rolle, sagt Volksstimme-Redakteur Marco Papritz.