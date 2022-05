Kiefernwälder in Burg und Parchau mit Harvester gelichtet

Burg/Parchau - Im Bürgerholz hat jetzt ein Harvester ganze Arbeit geleistet. Mit der modernen Technik wurden in kürzester Zeit rund 13 Hektar Kiefernwald durchforstet. Der Bestand musste ausgedünnt werden, damit die verbleibenden Kiefern mehr Platz zum Wachsen haben und auch widerstandsfähiger gegenüber Schädlingen werden, begründete Wieland Günther von der Burger Stadtverwaltung. „Solche Forstarbeiten sind alle 10 bis 15 Jahre notwendig.“ Daneben profitiere auch die kommunale Kasse davon: „Weil sich die Holzpreise am Markt mittlerweile stabilisiert haben, kann die Stadt für 708 geerntete Festmeter Holz rund 22.000 Euro an Einnahmen verbuchen“, so der zuständige Sachbearbeiter.