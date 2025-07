Die Gemeinde Möser will zwei Kitas fusionieren. Körbelitz leistet Widerstand. Die Zahlen sprechen gegen die Dorf-Kita. Was passiert ohne Fusion?

In Körbelitz soll die Kindertagesstätte Regenbogen mit der größere Einrichtung in Schermen fusionieren.

Körbelitz - Die Kindertagesstätte Regenbogen in Körbelitz ist eine der ältesten Kindereinrichtungen im Land. Schon seit Jahrzehnten werden hier Kinder betreut. Ob das auch in Zukunft so bleibt, hängt vor allem von der Geburtenrate der nächsten Jahre ab.