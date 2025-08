Kita-Leiter Franz Melcher beendet seine Tätigkeit in der Kita Hohenwarthe. Seit dem ersten August übernimmt Vanessa Flade seine Stelle.

Kita „Gänseblümchen“ bekommt neue Leiterin: Vanessa Flade übernimmt in Hohenwarthe

Vanessa Flade wird die Nachfolge von Franz Melcher als Leiterin der Kita "Gänseblümchen" in Hohenwarthe antreten. Mit dem neuen Spielplatz (im Hintergrund) bietet die Einrichtung gute Vorraussetzungen für das kommende Kita-Jahr.

Hohenwarthe/vs. - Der vergangene Montag war ein spannender in der Kita „Gänseblümchen“ in Hohenwarthe. Zum einen konnte nach wochenlanger Arbeit der neue Spielbereich der Einrichtung freigegeben werden– zum anderen hieß es Abschied nehmen. Denn Kita-Leiter Franz Melcher beendet zum August seine Tätigkeit und übergibt das Steuer der Einrichtung an Vanessa Flade.