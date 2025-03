warum viele tränen fließen Schock für Eltern und Kinder in Menz: Darum verkündet Kita-Leiter seinen Abschied

Überraschende Nachricht aus der Kindertagesstätte „Waldmäuse“ in Menz: Die Kita in Gommern verliert ihren Kita-Leiter Franz Melcher. Was die B1 mit seinem Abschied zu tun hat - und warum viele Tränen flossen.