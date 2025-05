Nicht alle Haltestellen für Bus und Straßenbahn in Magdeburg sind beleuchtet. Hier soll sich etwas ändern. So sehen die Pläne aus.

Magdeburg. - Im Dunkeln an einer unbeleuchteten Haltestelle auf den nächsten Bus oder die nächste Straßenbahn warten: Das sorgt nicht selten für ein mulmiges Gefühl. Auch wenn die meisten Bereiche in Magdeburg relativ gut ausgeleuchtet sind, so gibt es vor allem in den Randgebieten auch dunkle Ecken. Das soll sich ändern.