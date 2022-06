Klassen wurden nach Herkunft eingeteilt: Rassismuseklat in Burger Grundschule?

Auf ihrer Internetseite bekennt sich die Grundschule in Burg-Süd zur Integration, um die Klasseneinteilung gab es Ärger, Rassismusvorwürfe wurden laut.

Burg - „Einschulung wird zum rassistischen Desaster“, so hat das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (Lamsa) eine Pressemitteilung überschrieben. „Unsere Tochter freute sich, mit ihrer besten Freundin in die Schule zu starten“, werden darin Eltern zitiert. Doch weil ihr Kind nicht deutsch genug aussehe, habe es dazu nie eine Chance gehabt. Das Lamsa wirft der Grundschule Burg-Süd vor, bei der Einteilung der ersten Klassen rassistisch vorgegangen zu sein. Es sei eine Klasse aus Migrantenkindern gebildet worden, getrennt von zwei weiteren „rein deutschen“ Klassen. Aufgefallen sei dies am Einschulungssamstag. Elternteile wunderten sich vor Ort über das Fehlen deutscher Gleichaltriger. Es gab drei verschiedene Veranstaltungen, die nacheinander abgehalten wurden, je nach Klasseneinteilung.