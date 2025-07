Sammeln gehört zu meinen Leidenschaften. Keine Briefmarken, keine Porzellanfiguren – nein, ich sammle das, was Mutter Natur mir vor die Füße wirft: Pilze, Kräuter, Beeren.

In der vergangenen Woche lautete die Mission „Brombeeren pflücken“. Dabei bin ich jedes Jahr aufs Neue überzeugt: Diesmal komme ich heil aus der Sache raus. Die Realität lacht sich derweil ins Fäustchen. Nach der Aktion sehen meine Arme aus, als hätte ich mit einer schlecht gelaunten Katze gekämpft, mein Shirt hat einen Lüftungsschlitz und ich habe mehr Dornen in der Hand als Brombeeren im Korb.

Apropos Korb. Den muss ich dann auch noch mit Wilma teilen - meiner vierbeinigen Komplizin mit einer Vorliebe für all das, was ich esse. Anfangs hat sie noch versucht, sich direkt selbst zu bedienen. Ihr Plan scheiterte krachend – inklusive Dornen in der Nase.

Ihre Sammelambitionen hat sie daraufhin eingestellt und sich auf das konzentriert, was sie am besten kann – betteln. Seitdem sitzt sie wie ein Feldherr neben dem Strauch und wartet auf ihren Anteil, während ich mich unter Einsatz meiner Unversehrtheit ins Gestrüpp werfe.

Warum ich mir das jedes Jahr wieder antue? So genau weiß ich es nicht - vielleicht, weil die süßesten Belohnungen manchmal erst nach einem Kampf kommen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen süßen Wochenstart ganz ohne Kampf.

Karolin Aertel

Was Magdeburg heute zu bieten hat

Swing in der Datsche: Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Dieses Mal ist Termin am 21.7. in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Hauptstadt-Hitze trifft Absurdität: Im Moritzhof am Moritzplatz 1 läuft derzeit die schräge Film-Komödie „#Schwarze Schafe“ (D 2025, FSK 16). Mitten im Berliner Sommer treffen ein Clan-Chef auf Klimakurs, eine Genderpuppen-Erfinderin mit Hang zum Abenteuer, ein hyperaktiver Balkon-Imker und ein nachhaltiger Krabbenkoch aufeinander – alle eint die Sehnsucht nach Regen. Zu sehen am 21. Juli um 18.15 und 20.15 Uhr.

„Es lebe der Sprühling": Die Hochschule Magdeburg-Stendal zeigt bis 30. September in der Hochschulbibliothek im Haus 1 auf dem Campus in der Breitscheidstraße 2 Ergebnisse eines Seminars, in dem Studierende der des Bachelor-Studiengangs Sozialen Arbeit auf eine Entdeckungsreise durch den urbanen Raum gegangen sind. Ihre Erkundungen haben sie zu einer besonderen Form der künstlerischen Ausdrucksweise geführt: der Straßenkunst. Geöffnet ist die Bibliothek Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr.