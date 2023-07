Magdeburgerforth - „Ich habe jetzt ein gutes Gefühl, dass ,Emma’ in Zukunft wieder fahren wird“, freute sich Kilian Kindelberger, Vorsitzender des Traditionsvereins Kleinbahn des Kreises Jerichow I, über den Fördermittelmittelbescheid. Und Staatssekretär Sven Haller, der bereits zum vierten Mal auf dem Museumsbahnhof weilte, „wollte mal sehen, wie es um ,Emma’ steht“. Seit 23 Jahren, so Sven Haller, leistet der Traditionsverein ein tolles Engagement. „Das ist eine ganz tolle Geschichte. Mit der erneuten Landesförderung wollen wir auch die ehrenamtliche Arbeit würdigen, das Vereinswesen unterstützen und zugleich helfen, eine regionale Tradition zu bewahren.“ Der CDU-Landtagsabgeordnete Markus Kurze erinnerte daran, dass schon vor 20 Jahren der damalige Minister Karl-Heinz Daehre den Kontakt zum Traditionsverein hergestellt hatte. „Daraufhin wurde im Landeshaushalt eine Position geschaffen, um technische Denkmäler fördern zu können.“

Kilian Kindelberger dankte im Namen des Vereins für die weitere Unterstützung. „Wir sind froh, dass sich der Verein weiterentwickelt. Aktuell haben wir zum ersten Mal über 70 Mitglieder, junge und alte Leute.“ Eines Tages, so Kilian Kindelberger weiter, soll die Museumsbahn bis Altengrabow fahren. Man wolle damit auch den Tourismus fördern. Sven Haller: „Sie haben bisher immer bewiesen, dass Sie Lösungen finden. Das ist es tolles Beispiel für die Stärkung des ländlichen Raumes.“ Und Kilian Kindelberger blickte schon voraus. „Es wäre schön, wenn ,Emma’ anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Traditionsvereins in zwei Jahren fahren würde.“

Zu sehen ist hier in der Werkstatt der aufgeständerte Rahmen von „Emma", nachdem viele Teile wie die Achsen schon ausgebaut wurden. Es ist die Phase der Demontage und Begutachtung der Teile, die bisher vielversprechende Ergebnisse gebracht hat. Foto: Benjamin Ebrecht

Der Traditionsverein Kleinbahn des Kreises Jerichow I hatte die Lok bereits im Jahr 2015 erworben. In der Zwischenzeit wurde eine Vielzahl an Fehl- und Ersatzteilen beschafft, die durch rund 50.000 Euro an Spenden finanziert wurden. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Verein für die erste Phase der Aufarbeitung des Kessels und den Kauf einer dampfbetriebenen Druckluftpumpe Zuwendungen der Lotto Toto GmbH Sachsen-Anhalt erhalten. Mit der jetzigen Zuwendung durch das Land Sachsen-Anhalt soll es ermöglicht werden, den Rahmen sowie das Fahr- und Triebwerk von Lok „Emma“ aufzuarbeiten.

Aktuell wird die Dampflok in einer Fachwerkstatt in Marienberg (Sachsen) aufgearbeitet. Bevor die Lok 99 4721 das erste Mal vor Ort angeheizt werden kann, ist noch viel zu tun. Ähnlich einer Crowdfunding-Kampagne wurde durch Vereinsmitglied Benjamin Ebrecht eine Spendenaktion mit vier Finanzierungszielen ins Leben gerufen. Damit soll die notwendige Gesamtsumme in vier Teilzielen erreicht werden. Das erste Finanzierungsziel lag bei 25.000 Euro für die Beschaffung von Ersatzteilen, das zweite bei 55.000 Euro für die Kesselaufarbeitung und das dritte bei 77.000 Euro für den Kauf einer Druckluftpumpe. Im vierten und letzten Finanzierungsziel werden zusätzlich für die Rahmenaufarbeitung 108.000 Euro benötigt. Der aktuelle Finanzierungsstand (28. Juli 2023) liegt bei 83.445 Euro durch 281 Spenden sowie Förderungen.

Das Land Sachsen-Anhalt hat seit 2008 für die Unterhaltung und Verlängerung der historischen Strecke, den Kauf von historischen Fahrzeugen und die Aufarbeitung von Schmalspurwagen bereits mit rund 520.000 Euro gefördert.