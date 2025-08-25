Spuren der Fehleinschätzung zum Magdeburg-Attentäter Taleb A. führen zu Berichten aus NRW, mit Puppen erklärt die Polizei Kita-Kindern in Könnern die Gefahren des Straßenverkehrs, nach einem Feuer in Staßfurt beziffern die Ermittler den Schaden auf 100.000 Euro: Im Ticker von Montag, 18. August 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist der Montag im Salzlandkreis

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 15. August 2025.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 23. August 2025, .

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 18. August 2025.

Das ist neu am Montag:

19.09 Uhr: Wo ist René Zok? Nimmt der Staßfurter Bürgermeister bewusst wegen der Diskussion um ihn und die Rolle seiner Frau im Rathaus nicht mehr an Ratsterminen teil, um Kritik aus dem Weg zu gehen?

Das werfen Mitarbeiter ihm zumindest vor. Wie Zok selbst seine Abwesenheiten erklärt, lesen Sie hier.

Im Stockcar durch Staub und Schlamm an der A 14

18.25 Uhr: Rund 100 Fahrzeuge sind an der A 14 bei Bernburg beim Stockcar-Rennen an den Start gegangen.

Staubig ging es zu beim diesjährigen Stockcar-Rennen an der A14 bei Bernburg – zumindest bis der Regen kam. (Fotos: Engelbert Pülicher)

Wie sie sich durch Staub und Schlamm kämpften und was die Fans an dem Event begeistert, sagen wir Ihnen hier.

Da gibt es schon überall Florida Eis

17.53 Uhr: Auf den Baubeginn für das Werk des Berliner Eisherstellers Florida Eis wird in Schönebeck immer noch gewartet.

Prallgefüllte Eistruhe mit Florida Eis bei der Genussmanufaktur Lammel im Kurpark. (Foto: Jeff Lammel)

Zu kaufen gibt es das Eis zumindest jetzt aber schon in der Stadt. Wie gut und wo Florida Eis über die Ladentheke geht, erzählen wir Ihnen hier.

Taleb A.: Spuren der Fehleinschätzung führen nach NRW

17.22 Uhr: Warum wurde der spätere Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarkts Taleb A., der als Arzt in Bernburg lebte und arbeitete, trotz Gewaltandrohungen nicht als Gefährder eingestuft?

Die Chefin des Landeskriminalamts hat jetzt mehr Klarheit geschaffen. Eine Rolle spielen dabei offenbar Polizeiberichte aus Nordrhein-Westfalen.

Mutige Sieger beim Arschbomben-Contest

16.51 Uhr: Mutige beim Neptunfest: Trotz des frischen Sommerwetters, das am Sonntag eher an Herbst erinnerte, kamen Besucher zum Neptunfest in Bernburgs Erlebnisbad „Saaleperle“.

Neben Wasserbällen, mit denen man über das Wasser laufen konnte, wurde unter anderem auch Bungee-Trampolin angeboten.

Piere Brade (rechts) gewann den Arschbomben-Contest vor Gino Engelmann. (Foto: P. Dähne)

Gespannt warteten vor allem die jugendlichen Besucher auf den Startschuss für den Arschbomben-Contest.

Das Rennen machte am Ende Piere Brade gefolgt von Gino Engelmann, die sich für ihre Leistungen nach vier Sprüngen über Medaillen freuen konnten. (kth)

Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

16.33 Uhr: Am Sonntagnachmittag verursachte ein Radfahrer einen Verkehrsunfall im Bereich der Lindenstraße in Nachterstedt und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen hatten den Radfahrer beobachtet, wie er in Schlangenlinien auf der Lindenstraße unterwegs war und plötzlich gegen ein Auto prallte.

Zuvor soll er ein weiteres Auto seitlich mit dem Rad gestreift und dabei Sachschaden verursacht haben. Am zweiten Auto kam er zu Fall. Er wurde von den Zeugen angesprochen, entfernte sich aber, nachdem er einen Zettel an einem der Fahrzeuge angebracht hatte.

Anhand der durch die Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung und dem Hinweis, dass sich der Radfahrer beim Aufprall verletzt hatte, suchten die Beamten das Klinikum in Aschersleben auf und trafen dort den 43-Jährigen.

Aufgrund der festgestellten Alkoholisierung wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und im Anschluss alle zur Beweissicherung erforderlichen Maßnahmen getroffen. Um die Schadensregulierung werde er sich in den nächsten Tagen kümmern, sicherte der Mann den Beamten zu.

Unter Drogen auf dem Moped: Unfall mit Auto

16.12 Uhr: Am Sonntagabend blieben ein Mopedfahrer und ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 70 zwischen Wolmirsleben und Atzendorf zum Glück unverletzt.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen der Polizei befand sich der 31-jährige Autofahrer hinter dem 19-jährigen Mopedfahrer. Als er zum Überholen des Mopeds angesetzt hatte, sei der Mopedfahrer plötzlich nach links auf einen Feldweg abgebogen. Es kam zum Zusammenstoß.

Bei der Unfallaufnahme seien beim Mopedfahrer deutliche Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt worden, so die Polizei. Ein freiwilliger Test habe den Verdacht bestätigt. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt, es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Noch mal Bewährung trotz Jagd durch die Stadt

15.54 Uhr: Mit 140 Stundenkilometern durch die Stadt gerast: Das Amtsgericht Schönebeck verurteilt den Angeklagten dennoch noch mal zu einer Bewährungsstrafe.

Einfach war das für Strafrichter Eike Bruns nicht - besonders angesichts des Vorstrafenregisters.

Polizei: Schaden bei Feuer in Staßfurt in Höhe von 100.000 Euro

15.20 Uhr: Nach dem Feuer am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus im Friedrich-Engels-Ring in Staßfurt hat die Polizei jetzt den Schaden auf eine Höhe von 100.000 Euro geschätzt.

Der Brandort sei beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache seien aufgenommen worden und dauerten an.

Puppenbühne der Polizei zu Gast in Könnern

14.53 Uhr: Kita-Kinder aus Könnern lernen richtiges Verhalten im Straßenverkehr durch den Besuch der Puppenbühne.

Die Puppenbühne der Polizei ist bei den Kindern in Könnern zu Gast gewesen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie die Polizei mit Puppen vor den Gefahren warnt, erklären wir Ihnen hier.

Waldbad Egeln: Bürgermeister will Sanierung

14.10 Uhr: Michael Stöhr will das Waldbad Egeln mit allen Mitteln erhalten. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Egelner Mulde strebt dafür eine umfassende Sanierung des beliebten Freibads an.

Bei einer Wassertemperatur von 21 Grad Celsius ließen es sich diese vier Jungs nicht nehmen, sich in die Fluten zu stürzen. (Foto: René Kiel)

Das verkündete Stöhr beim traditionellen Waldbadfest am Wochenende. Was es dort noch zu erleben gab, erfahren Sie hier.

So war das 13. Ascania Pferdefestival

13.35 Uhr: Die Preise sind vergeben, der Parcours wieder abgebaut, die Zuschauertribünen leer. Das 13. Ascania Pferdefestival in Aschersleben ist Geschichte.

Video: Highlights vom 13. Ascania-Pferdefestival in Aschersleben (Bericht: Frank Gehrmann) (Bericht: Frank Gehrmann) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Vier Tage lang erlebten die Gäste eine Mischung aus Sport und Unterhaltung. Mehr als Bilder über das ganze Festival sehen Sie jetzt hier.

Museumsnacht im Schloss Bernburg

13.12 Uhr: Taschenlampenführung, Disco aus der Feuerwehr und vieles mehr ist im Museum Schloss Bernburg zu erleben gewesen.

Viele Besucher kamen zur Museumsnacht und schauten sich die Sonderausstellung zu 170 Feuerwehr Bernburg an, durch die Altersehrenkamerad Klaus Rödling (r.) führte. (Foto: Sophia Möbes)

Was die Highlights der Museumsnacht in Bernburg gewesen sind, sagen wir Ihnen hier.

Bruchlandung für Modellpilot bei Gröna

12.35 Uhr: Die Veranstalter der Modellflugschau am Wochenende in Gröna hatten mit großen Herausforderungen zu kämpfen.

Lars Hüddersen ist seit mehr als 20 Jahren Modellflieger beim Bernburger Verein. In der Hand hält er einen seiner zwölf Modellflieger. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wen es besonders hart dabei traf, sagen wir Ihnen hier.

Umzug zum 140. der Feuerwehr in Löderburg

11.48 Uhr: Mal ohne Tatütata rückten die Feuerwehren der Stadt Staßfurt am Sonnabend aus. Ziel: der 140. Geburtstag der Löderburger Kameraden.

Der Löderburger Ortswehrleiter Frank Müller (2. von links) wertet das Fahnenband für jede Gastwehr als Zeichen von Verbundenheit und Schulterschluss. (Foto: Falk Rockmann)

Man vereinigte sich mit THW und DRK, insgesamt 22 Einsatzfahrzeugen und einem per Hand gezogenen Hydraulikwagen von 1927 zum Umzug.

In Glinde trauen sich die Jüngsten schneller in die Elbe

10.52 Uhr: Nicht nur in Schönebeck wurde in der Elbe gebadet: Beim Glinder Elbebadetag beeindruckten ausgerechnet die Jüngsten.

Diese Glinder Knaben hielten die Ehre des Elbedorfes hoch. Von links Karl (10), Julius (11), Paul (12), Anton (10) uns Jakob (12) kurz vor dem Schwimmen. (Foto: Thomas Linßner)

Die schwammen schon durch den Fluss, während sich Erwachsene anfangs zurückhielten.

Wann ist die Auguststraße in Bernburg wieder frei?

10.23 Uhr: Seit Wochen ist die Auguststraße in Bernburg gesperrt. Bald könnte es jedoch ein Aufatmen bei den Autofahrern geben.

Die Auguststraße in Bernburg bleibt noch ein paar Tage gesperrt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wann die Straße wieder komplett für Verkehr freigegeben wird, verraten wir Ihnen hier.

Großer Andrang beim Tomatentag in Aschersleben

9.56 Uhr: Am Ascherslebener Tomatengarten ist nicht alles rot, sondern auch orange, gestreift, schwarz oder lila.

Im Tomatengarten sind 150 Sorten herangereift. (Fotos (3): Kerstin Beier)

Zum 14. Mal wurde zum Tomatentag eingeladen. Und die Fans kamen wieder in Scharen.

Glöthe wächst und feiert sein zweites Heimatfest

9.33 Uhr: Der Heimatverein des 500-Seelen-Dorfs Glöthe hat zwischen Frühjahrsputz und Heimatfest-Schinkenschätzen viel zu bieten.

Das 2. Glöther Heimatfest auf "Schmidts Hof" erfuhr wieder eine ganz starke Resonanz. Auch der Kita Winnie Puh gehörte die Bühne. (Foto: Falk Rockmann)

Das 2. Glöther Heimatfest auf Schmidts Hof zeigt: Die Gemeinschaft wächst.

So erreicht die Deutschland Tour Magdeburg

9.15 Uhr: Aus dem Salzlandkreis fuhr die Deutschland Tour am Sonntag dann zum Finale hinein in die Landeshauptstadt.

In Magdeburg sorgen Fahrradfahrer für gesperrte Straßen. Am Rand jubeln Zuschauer. Der Grund: Magdeburg war am Sonntag das Ziel der Deutschland Tour 2025. (Foto: Lena Bellon)

Alle Radsport-Fans, die noch an den Straßen waren, als die Tour das Ziel erreichte, aber trotzdem auch noch die Bilder aus Magdeburg gerne sehen würden, werden hier fündig.

Drachenboote liefern sich eine Schlacht auf der Saale

9.02 Uhr: Schlacht auf der Saale - bei der 20. Drachenbootregatta in Bernburg: Das Team „Schachtochsen" vom Salzwerk gewinnt dabei am Ende den Pokal.

Die Sodastreamer (vorn im Bild) erkämpften sich den 9. Platz. (Foto: Engelbert Pülicher)

Aber auch bei vielen anderen Mannschaften wird gejubelt. Mehr über diesen ganzen Spaß berichten wir Ihnen hier.

Schlechte Aussichten bei der Bollenernte in Calbe

8.43 Uhr: Kein gutes Jahr für Bollen: Rund um Calbe hat die Zwiebelernte begonnen. Das trockene Wetter sorgte in diesem Jahr dafür, dass es deutlich weniger zu ernten gibt.

Heiko Brandt erwartet eine deutlich geringere Ernte. (Foto: Thomas Höfs)

Dennoch bleiben die Preise für das Gemüse niedrig. Was es sonst noch über den Stand der Dinge auf den Feldern zu wissen gibt, erfahren Sie hier.

Blindes Pferd stürzt bei Bernburg in die Fuhne

8.12 Uhr: Ein blindes Pferd ist am Sonntagnachmittag am Stadtrand von Bernburg in die Fuhne gestürzt. Mehrere Stunden steckte das Tier im verschlammten Fluss fest.

Mehrere Versuche, das Tier aus dem schlammigen Wasser zu ziehen, scheiterten. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie die spektakuläre Rettungsaktion ablief, erzählen wir Ihnen hier.

Video: Spektakuläre Rettung - blindes Pferd stürzt in die Fuhne (Video: Engelbert Pülicher, Schnitt: Katharina Thormann)

Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Jubel und viel Begeisterung für die Deutschland Tour

7.47 Uhr: Noch ein Großereignis, das den Salzlandkreis nicht nur streift: Für Jubel und ganz viel Begeisterung sorgten die internationalen Radrennprofis der Deutschlandtour 2025 am Sonntag auf der Etappe von Halle nach Magdeburg.

Sie kommen nicht voran, machen aber Stimmung auf dem Rad: Auch von ganz speziellen Rädern wurden die Rennfahrer angefeuert. (Foto: Frank Gehrmann)

In Aschersleben und anderenorts im Salzlandkreis ordentlich angefeuert wurden sie lautstark angefeuert.

Lkw-Kontrolle an der A 14: Viele Mängel festgestellt

7.22 Uhr: Bereits am vergangenen Donnerstag hat die Polizei auf der A14 auf Höhe von Großmühlingen eine großangelegte Kontrolle durch.

Wie jetzt bekannt wurde, musste ein Großteil der kontrollierten Lastkraftwagen beanstandet werden. Die Einzelheiten zur Kontrolle lesen Sie hier.

Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Staßfurt

7.05 Uhr: Zu einem Wohnungsbrand in Staßfurt rückten 34 Kameraden und acht Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Staßfurt und Löderburg am Sonntagnachmittag aus.

Einsatzkräfte löschen auf dem Balkon der Brandwohnung im 4. Stock letzte Glutnester an der Wandverkleidung. (Foto: Falk Rockmann)

Was genau passiert ist, lesen Sie hier.

Das war das Pferdefestival in Aschersleben

6.53 Uhr: Das 13. Ascania-Pferdefestival begeistert wieder viele Reitsportfreunde in Aschersleben.

Die Vierspänner-Ponys geben richtig Gas beim Hindernisfahren. (Foto: Frank Gehrmann)

Neben den sportlichen Höhepunkten gab es auch ein buntes Rahmenprogramm. Das Festival in Bildern sehen Sie hier.

Nach Großfahndung: Löderburger stellt sich und geht in Haft

6.26 Uhr: Und dann hatte ihn die Polizei: Nach einem Angriff auf seine Ehefrau, bei dem er sie gewürgt und mit dem Tod bedroht haben soll, hat sich ein 59-jähriger Mann aus Löderburg am Freitagabend noch in Bernburg bei der Polizei gestellt.

Von einem versuchten Tötungsdelikt spricht die Polizei nach dem Angriff eines Staßfurters auf seine Ehefrau am Donnerstagabend. Am Freitagabend hat er sich der Polizei gestellt. (Symbolfoto: dpa)

Zuvor hatten die Ermittler mit einem Großaufgebot nach ihm gesucht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde er von einem Richter in Untersuchungshaft geschickt und in die Justizvollzugsanstalt Burg gebracht. Alles Weitere zu dem Fall lesen Sie hier.

In Bernburg brennen wieder drei Autos

6.13 Uhr: Schon wieder: Die Fahrzeugbrände in Bernburg gehen immer weiter.

Drei Autos fielen den Flammen in der Nacht zum Sonntag in Bernburg zum Opfer. (Foto: Feuerwehr Bernburg)

Auch in der Nacht zum Sonntag standen wieder Autos in Flammen. Was dazu bisher bekannt ist, berichten wir Ihnen hier.

43 Sprünge in die Elbe in Schönebeck

5.54 Uhr: Der Tag an der Elbe: Der 22. Elbebadetag in Schönebeck stand ganz im Zeichen des Flusses.

Ab ins warme Nass. Die Elbe lud mit angenehmen 20 Grad zum Schwimmen ein. (Foto: Stefan Demps)

43 mutige Männer und Frauen warfen sich in die Fluten, bevor dann die Drachenboote durch die Wellen schossen.