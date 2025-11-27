weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Durchsuchung bei Feuerwerksfanatiker: Kleines Sprengstofflager in Burg bringt 22-Jährigen vor Gericht

Wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz hat ein 22-Jähriger vor dem Amtsgericht Burg gestanden. Als Motiv für seine Tat gab er „jugendlichen Leichtsinn“ an. Stieß er damit auf Verständnis?

Von Thomas Pusch 27.11.2025, 06:33
Der 22-Jährige hat seit der Hausdurchsuchung sein Leben verändert.
Der 22-Jährige hat seit der Hausdurchsuchung sein Leben verändert. Foto: Thomas Pusch

Burg - Fündig ist die Polizei bei einer Hausdurchsuchung am 24. Dezember 2022 geworden. Im Zimmer eines heute 22-jährigen hat sie zahlreiche Feuerwerkskörper und Böller gefunden, die meisten davon illegal. Nun hat der Mann wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz vor dem Amtsgericht Burg gestanden.