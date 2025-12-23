weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Stadtrat trifft Entscheidung: Beschlossen: Gebühren für Bestattungen werden in Burg drastisch erhöht - eine Hintertür bleibt offen

Jetzt live:
Lichter, Lieder, Liebe: Das Weihnachtssingen ist zurück - Livestream erstmals auf volksstimme.de
Lichter, Lieder, Liebe: Das Weihnachtssingen ist zurück - Livestream erstmals auf volksstimme.de

Stadtrat trifft Entscheidung Beschlossen: Gebühren für Bestattungen werden in Burg drastisch erhöht - eine Hintertür bleibt offen

Wer in Burg und seinen Ortschaften eine Beerdigung organisiert, muss jetzt tiefer in die Tasche greifen. Die Gebühren für die Friedhöfe sind erhöht worden. Und zwar deutlich. Was Grab- und Urnenbestattungen nun kosten.

Von Marco Papritz 23.12.2025, 19:15
Auf dem Ostfriedhof in Burg sind Bestattungen unter anderem in einer Urnengemeinschaft möglich.
Auf dem Ostfriedhof in Burg sind Bestattungen unter anderem in einer Urnengemeinschaft möglich. Foto: Marco Papritz

Burg - Jetzt ist es amtlich: Die Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe in Burg und seinen Dörfern werden erhöht. Auf einen Schlag werden künftig mehrere Hundert Euro für Bestattungen mehr fällig.