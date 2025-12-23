Stadtrat trifft Entscheidung Beschlossen: Gebühren für Bestattungen werden in Burg drastisch erhöht - eine Hintertür bleibt offen

Wer in Burg und seinen Ortschaften eine Beerdigung organisiert, muss jetzt tiefer in die Tasche greifen. Die Gebühren für die Friedhöfe sind erhöht worden. Und zwar deutlich. Was Grab- und Urnenbestattungen nun kosten.