Stadtrat trifft Entscheidung Beschlossen: Gebühren für Bestattungen werden in Burg drastisch erhöht - eine Hintertür bleibt offen
Wer in Burg und seinen Ortschaften eine Beerdigung organisiert, muss jetzt tiefer in die Tasche greifen. Die Gebühren für die Friedhöfe sind erhöht worden. Und zwar deutlich. Was Grab- und Urnenbestattungen nun kosten.
23.12.2025, 19:15
Burg - Jetzt ist es amtlich: Die Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe in Burg und seinen Dörfern werden erhöht. Auf einen Schlag werden künftig mehrere Hundert Euro für Bestattungen mehr fällig.