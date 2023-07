Burg - Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 treibhausgasneutral zu werden – also frei von Kohlendioxid und allen anderen Treibhausgasen (THG). Das allerdings sei nach Ansicht der Burger Stadtwerke kein Selbstläufer, sondern verlange entschiedenes Handeln, so die Geschäftsführer Swen Löppen und Annette Meyer.

Die Stadtwerke und Stadtwerke Burg Energienetze tun das bereits seit mehreren Jahren, „vor allem, um die eigene Geschäftstätigkeit mit der Verantwortung für den Klimaschutz in Einklang zu bringen“. So seien die Aktivitäten mit dem Beitritt zur deutschlandweiten Stadtwerke-Initiative Klimaschutz im April 2022 bereits auf neue Füße gestellt worden. Die Koordination übernimmt dabei die 1989 gegründete Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) mit bundesweit 340 Mitgliedern.

Emissionen müssen deutlich gesenkt werden

Was heißt das für die Burger Stadtwerke konkret? Mit der ersten Bilanz aller wesentlichen Treibhausgase (THG) für Stadtwerke und Energienetze im Rahmen des so genannten Greenhouse Gas Protocols (Instrument zur Berechnung der Treibhausgase) ist ein rechnerischer Ausgangspunkt festgelegt worden – rund 162.000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente: So hoch ist der Anteil der Stadtwerke im Jahr 2021 an den gesamtdeutschen THG-Emissionen von rund 762 Millionen Tonnen. „Davon entfallen rund 57 Prozent auf die Strom- und etwa 40 Prozent auf die Wärmeversorgung. Die verbleibenden drei Prozent verteilen sich auf alle übrigen Geschäftstätigkeiten und interne Prozesse“, erläutert Löppen. Nun komme es darauf an, die Emissionen zu senken. Erreicht werden diese Reduzierungen unter anderem auch dadurch, dass beispielsweise vermehrt Ökostromlieferungen aus erneuerbaren Energien beziehungsweise regionalen Quellen und Wärme aus erneuerbaren Quellen bezogen werden. So erhalten alle Tarifkunden bereits ab diesem Jahr Öko-Strom. Ab 2040 soll dieser Wert auch bei den Geschäftskunden erreicht werden.

Auch bei der Wärmelieferung wurden konkrete Ziele festgeschrieben. Demnach sollen ab 2030 35 Prozent der Liefermengen ausschließlich aus erneuerbaren Quellen kommen, 2035 dann 65 Prozent. „Das ist ambitioniert und gehört ständig auf den Prüfstand“, sagt Annette Meyer.

Photovoltaikanlagen stark nachgefragt

Einen großen Anteil haben Photovoltaikanlagen, die die Stadtwerke installieren – im privaten und gewerblichen Bereich und auch im Rahmen der Energiegenossenschaft. Auf Dächern von Einfamilienhäusern werden vier bis fünf Anlagen im Monat installiert, insgesamt bislang 81. Durch neue Fördermöglichkeiten des Bundes werde die Zahl weiter steigen.

Als größter Gesellschafter der Stadtwerke steht die Stadt Burg im ständigen Austausch mit den Stadtwerken zu strategischen Themen und unterstützt das Unternehmen bei ihrer Klimainitiative. „Die Auswertung der ersten Bilanz nach dem Beitritt zur Klimaschutz-Initiative zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, bewertet Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) die bisherigen Schritte.