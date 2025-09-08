So viele Drogentote wie noch nie, dazu ein Rekord an sichergestelltem Kokain: Sachsen-Anhalt erlebt eine Drogenschwemme. Besonders beim weißen Pulver. Das begegnet auch der Polizei im Jerichower Land.

Kokain im Jerichower Land: Razzia und Polizeikontrollen in Burg und Genthin - Mann im Gefängnis

Das LKA in Sachsen-Anhalt vermeldet einen Rekord an sichergestelltem Kokain. Auch bei einer Razzia in Parchen ist das weiße Pulver aufgetaucht.

Burg/Genthin - Nur für den Kick, für den Augenblick? Kokain ist in Sachsen-Anhalt auf dem Vormarsch. Das Landeskriminalamt (LKA) hat noch nie so eine große Menge vom weißen Pulver sichergestellt wie in den vergangenen Monaten. Auch die Polizei im Jerichower Land wird fündig.