Familien sollen angesprochen Kommentar zu den neuen Spielplätzen in der Innenstadt von Burg: Ein kleiner wichtiger Schritt

Mehr Menschen in die Innenstadt locken. Das ist das Ziel, das in Burg in der Schartauer Straße verfolgt wird. Nun wird es konkret: Zwei Spielplätze sind das Ziel.