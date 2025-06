Einkaufen im Harz Größere Ladenfläche: Neuer Norma-Markt im Oberharz wird eröffnet

Vor mehr als einem Jahr wurde die Norma-Filiale in Hasselfelde abgerissen, um sie größer und moderner wieder zu errichten. Nun sind die Arbeiten beendet. Kunden können ab Montag, 30. Juni 2025, wieder in dem Supermarkt einkaufen. Was sie dan erwartet.