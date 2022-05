Kommentar zum Bonus-Verzicht für neue Pflegekräfte in Burg: Softe Argumente und harte Taler

Die Helios Klinik Jerichower Land ist im westlichen Bereich von Burg an der August-Bebel-Straße zu finden.

Es sind verlockende Zahlen: 2.500 Euro bei Dienstantritt, weitere 2500 Euro nach der Probezeit. Oder 3.000 Euro auf einen Schlag. Nur wenige Fahrminuten von Burg entfernt, in Magdeburg, setzen Kliniken auf das Bonussystem, um sich auf dem umkämpften Mitarbeitermarkt in Stellung zu bringen. Dass Helios auf dieses (Geld-) Lockmittel verzichtet, hat mehrere Gründe – potenzielle Nachwuchskräfte in der Hinterhand, keinen akuten Bedarf.