Mit einem gigantischen Mobil wirbt die Metall- und Elektroindustrie in Burg für ihre Branche. Lohnt sich die Investition? Ein Kommentar.

Kommentar zum Infotruck der Metallindustrie in Burg bei Magdeburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Es ist ein gigantisches Berufsinformationsmodell. Und das nicht nur wegen der Abmessungen des Infotrucks. 1,5 Millionen Euro kostet solch ein Lastwagen, mit dem die Metall- und Elektroindustrie für ihre verschiedenen Berufe wirbt. Zehn davon sind in ganz Deutschland unterwegs. 15 Millionen Euro beträgt der Gesamtwert. Das zeigt, wie groß die Not in der Branche ist, wie dringend Nachwuchs benötigt wird.