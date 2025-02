Vandalismus ist in den Burger Parkanlagen und in der Stadt kein Einzelfall. Jetzt ist die genaue Zukunft des geköpften Akkordeonspielers ungewiss. Muss die Überwachung mit Kameras neu überdacht werden?

Kommentar zum Vandalismus in Burg: Vor den Randalierern nicht kapitulieren

Foto: vs

So sieht der teils traurige Alltag aus: Viele Parkanlagen mit Spiel- und Sitzgelegenheiten ziehen Randalierer magisch an. Auch in Burg. Seit Jahren werden Papierkörbe oder Figuren zerstört oder die Toiletteneingänge demoliert. Und das kostet jede Menge Geld.