Der Niegripper See bei Burg wird für den Tourismus immer beliebter. Das birgt auch Konflikte um die Strandflächen. Gibt es Lösungen?

Kommentar zur Tourismus-Entwicklung am Niegripper See: Ideen sind gefragt

Der Teil des Strandbereiches am Niegripper See soll für den Tourismus veräußert werden.

Die Ablehnung des Niegripper Ortschaftsrates, den Hundestrand auf Burger Seite des Seeteils nicht zu veräußern (in welcher Form auch immer) ist keine Überraschung. Immerhin ist der Niegripper Festplatz an heißen Sommertagen ein mehr als gut besuchter Ausflugsort für Badegäste aus der Umgebung und vor allem Magdeburg. Bei einer Veräußerung des Strandes in der Burger Gemarkung würden vermutlich noch mehr Tages- und Kurzzeittouristen mit ihren Autos die Gemeinde aufsuchen.