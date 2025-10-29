Verkehrskonzept für Gommern Könnte eine Brücke über die Ehle kommen?
Zwei Jahre dauert es schon - nun soll es kommen: das Verkehrskonzept für die Altstadt in Gommern. Denn hier ist es mit dem Verkehr manchmal schwierig. Daraus soll auch abgeleitet werden, ob eine weitere Ehle-Brücke nötig wäre.
29.10.2025, 11:18
Gommern - Die Stadt Gommern kommt beim geplanten Verkehrskonzept für die Altstadt voran. Wie Bürgermeister Jens Hünerbein jüngst berichtete, wird der erste Entwurf des Verkehrsgutachtens noch im Oktober erwartet. Anschließend sollen die Ergebnisse in den politischen Gremien vorgelegt und perspektivisch dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt und diskutiert werden.