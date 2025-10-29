Verkehrskonzept für Gommern Könnte eine Brücke über die Ehle kommen?

Zwei Jahre dauert es schon - nun soll es kommen: das Verkehrskonzept für die Altstadt in Gommern. Denn hier ist es mit dem Verkehr manchmal schwierig. Daraus soll auch abgeleitet werden, ob eine weitere Ehle-Brücke nötig wäre.