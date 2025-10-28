Landkreis Stendal: Die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land bietet eine Feuerwehrausbildung als Kompaktlehrgang an. Warum es von Vorteil ist.

Feuerwehr im Landkreis Stendal: In einer Woche zum Truppmann

Teilnehmer des zweiten Truppmannlehrgangs in Fischbeck, der innerhalb einer Woche abgeschlossen wurde. Herkömmlich waren für die Ausbildung mehrere Wochenenden nötig.

Fischbeck. - Das Interesse für die kompakte Truppmannausbildung in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land in diesem Jahr war erneut groß. Die Teilnehmer aus den Ortwehren erlangten innerhalb einer Woche das nötige Wissen in Fischbeck. Im vergangenen Jahr fand der Kurs dort erstmals statt. Ausbilder und Teilnehmer sehen auch die zweite Auflage als Erfolg.