Marcus Krugel spendiert seit heute und noch bis zum 30. Juni jedem Schulkind in seinem Ladencafé in Friedensau je nach Notendurchschnitt auf dem Zeugnis zwei bis sechs Kugeln Eis.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Friedensau - Am Freitag, 21. Juni ist wieder Zeugnisausgabe in Sachsen-Anhalt. Und da ist es eine schöne Tradition, dass sich Kinder ihre guten Zeugnisnoten von Eltern oder Großeltern versüßen lassen – nicht selten in Form von Eiskugeln. Eher ungewöhnlich ist es allerdings, wenn das Angebot „Lecker Eis für gute Noten“ vom Eisverkäufer selber kommt. Aber genau so ist es seit heute in „Krugels Ladencafé“ in Friedensau.